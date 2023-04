Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Roeiploeg met elf boten op medaillejacht bij EK in Bled

14.42 uur: De Nederlandse roeibond stuurt elf boten naar de Europese kampioenschappen, eind mei in het Sloveense Bled. Op de EK van 2022 in München grossierde de equipe in medailles; negen in totaal.

Karolien Florijn is een van de boegbeelden in de ploeg van hoofdcoach Eelco Meenhorst. Ze is regerend Europees- en wereldkampioene in de skiff en gaat in Bled voor prolongatie van haar titel. Melvin Twellaar zal zijn Europese titel in de skiff niet verdedigen. Hij is terug bij Stef Broenink in de dubbeltwee. Het duo won zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

De dubbelvier kan rekenen op een sterke bezetting. De olympisch kampioenen Koen Metsemakers en Tone Wieten zijn gebleven, Simon van Dorp en Finn Florijn de nieuwe aanvullingen. Op de EK komt ook een sterk gewijzigde mannen acht in actie, maar bij de vrouwen is geen acht geformeerd.

De roeiers vertrekken op maandag 17 april voor drie weken naar Obertraun in Oostenrijk. Het is de eerste van twee hoogtestages in het pre-olympisch jaar.

Brussel wil in 2030 WK wielrennen organiseren

12:40 uur Brussel stelt zich kandidaat voor de organisatie van het WK wielrennen van 2030. Dat maakte het stadsbestuur dinsdag bekend. Brussel kiest voor 2030 omdat België dan tweehonderd jaar bestaat. In 2021 was het WK voor het laatst in België, in Vlaanderen.

De komende WK’s wielrennen zijn in Glasgow (2023), Zürich (2024), Kigali (2025), Montréal (2026) en in de Franse regio Haute-Savoie (2027).

Het WK vond tien keer eerder plaats in België, maar nooit eerder in Brussel.

Seizoen geblesseerde PSG-verdediger Mukiele voorbij

11:38 uur Paris Saint-Germain kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Nordi Mukiele. De verdediger staat de komende tijd aan de kant met een hamstringblessure.

De 25-jarige Mukiele, éénvoudig Frans international, liep de blessure een maand geleden op in de ontmoeting met Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Hij ondergaat dinsdag een operatie,

Paris Saint-Germain moet het de komende drie tot vier weken ook doen zonder Renato Sanches. De Portugees heeft opnieuw een blessure opgelopen.

Napoli hoopt op terugkeer spits Osimhen voor duel met AC Milan

07:58 uur Napoli hoopt vurig dat topscorer Victor Osimhen fit is voor het duel met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League, komende woensdag. De topscorer van de koploper in Italië miste de afgelopen twee wedstrijden van zijn club en die gingen bepaald niet goed. Napoli verloor onder meer met 4-0 van Milan in de Serie A.

„Het wordt moeilijk zonder hem”, zei coach Luciano Spalletti van Napoli in aanloop naar het treffen in Milaan. „Hij heeft die manier van bewegen in de ruimte en een fysieke aanwezigheid, hij kan iedereen naar zich toe trekken en dan ruimte creëren.”

Osimhen is topscorer in de Serie A met 21 treffers. De Nigeriaan raakte geblesseerd aan zijn linkerbovenbeen tijdens de interlandperiode in maart, waarin hij twee duels bij Nigeria meespeelde in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.