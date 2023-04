Turners grijpen WK-teamticket, finaleplaatsen De Munck en Schmidt

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Go Ahead Eagles maakt seizoen af zonder verdediger Nauber

21.59 uur: Go Ahead Eagles moet het seizoen afmaken zonder verdediger Gerrit Nauber. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat de 30-jarige Duitser de komende weken aan de kant staat als gevolg van een blessure aan zijn heup.

Nauber liep die blessure ruim een week geleden op tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax (0-0). Door de blessure ontbrak de Duitse verdediger afgelopen zaterdag al in de selectie van Go Ahead Eagles voor de wedstrijd tegen Vitesse. De Duitser kwam dit seizoen negentien keer in actie in de Eredivisie.

De club uit Deventer staat twaalfde in de Eredivisie met 30 punten.

Waterpolosters verslaan Australië in World Cup in Rotterdam

19.52 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben in de eerste wedstrijd van het World Cup-toernooi in Rotterdam gewonnen van Australië. In het Zwemcentrum Rotterdam werd het 11-7 (1-2 4-2 2-2 4-1) voor de ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis.

De waterpolosters kwamen in het eerste kwart op achterstand, maar zetten dat met een sterk tweede kwart recht en gingen met een 5-4-voorsprong de rust in. In het laatste kwart liepen de speelsters van Doudesis verder uit met nog vier treffers.

Brigitte Sleeking was topscorer bij Oranje met drie treffers. Iris Wolves en Lola Moolhuijzen scoorden twee keer. Vivian Sevenich, Maartje Keuning, Simone van de Kraats en Bente Rogge waren ieder een keer succesvol.

De sterkste acht waterpololanden ter wereld bij de vrouwen strijden in Rotterdam, verdeeld over twee poules, om deelname aan de superfinale van de Waterpolo World Cup, de nieuwe naam van de World League. Nederland neemt het de komende dagen ook op tegen Griekenland (woensdag) en Hongarije (donderdag). Hongarije versloeg dinsdag Griekenland met 14-12.

De andere poule bestaat uit Spanje, de Verenigde Staten, Italië en China. Volgende week komen de acht teams nogmaals in actie in Athene. De beste twee landen van de poules plaatsen zich rechtstreeks voor de Super Final, die in juni wordt gehouden in Long Beach in de Verenigde Staten.

Turners grijpen WK-teamticket, finaleplaatsen De Munck en Schmidt

19.48 uur: De Nederlandse turners hebben zich bij de EK in Antalya verzekerd van een teamticket voor de WK van later dit jaar. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert eindigde met een puntentotaal van 240,595 op de twaalfde plaats. Een plek bij de top dertien was vereist om kwalificatie voor de WK af te dwingen. Bij de wereldtitelstrijd in het najaar in Antwerpen worden olympische startbewijzen verdeeld.

Naast het veroverde WK-teamticket slaagden Loran de Munck en Casimir Schmidt erin om bij de EK individuele finaleplaatsen te behalen. De Munck deed dat op voltige, waar hij met een score van 14,666 punten als tweede doorstroomt naar de finale van zaterdag. Alleen de Ierse wereldkampioen Rhys McClenaghan was beter: 14,966. De Munck greep vorig jaar bij de EK in München zilver op voltige.

De Armeen Harutyun Merdinyan en de Duitser Nils Dunkel, die vorig jaar respectievelijk goud en brons wonnen, slaagden er niet in om zich bij de finalisten te scharen. In de toestelfinale komen de beste acht turners, met een maximum van twee per land, in actie.

Schmidt was in Antalya de beste Nederlandse meerkamper. Met een totaal van 81,932 punten plaatste hij zich als vijfde voor de meerkampfinale van donderdag. Daar doen de beste 24 turners aan mee, ook met een maximum van twee per land.

De Nederlandse ploeg, die naast De Munck en Schmidt bestond uit Yazz Ramsahai, Luuk Huernink en Jermain Grünberg, begon de landenwedstrijd zonder grote fouten op voltige en turnde vervolgens stabiel verder. Pas op het vierde toestel (brug) liet de ploeg steken vallen met een valpartij van Grünberg. Aan rekstok incasseerde Ramsahai een val en vervolgens nam Grünberg twee fouten mee op vloer.

„Het was heel spannend op de laatste twee toestellen”, zei bondscoach Van Meldert. „We stonden er goed voor, tot op brug een zware fout werd gemaakt en op rekstok ook. Dat waren twee punten, waardoor het op vloer toch nog heel spannend werd.”

Van Meldert gaf toe dat hij al verschillende rekensommen had gemaakt voorafgaand aan het laatste toestel (vloer). „Die rekensom doe ik in mijn hoofd en klopt meestal. Ik moet dan vervolgens de jongens vertrouwen geven en de spirit erin houden. Gelukkig is het gelukt en is het doel behaald en hebben Loran en Casimir ook nog finaleplaatsen. Ik ben blij en vooral heel erg opgelucht.”

In Antalya gold de kwalificatie bij de mannen ook direct als teamfinale. Die werd gewonnen door Italië.

Voetbalsters starten met herstelde Brugts tegen Polen

19.05 uur: De Nederlandse voetbalsters beginnen om 20.00 uur met Esmee Brugts in de ploeg aan de oefeninterland tegen Polen. De 19-jarige vleugelspits van PSV ontbrak vrijdag in Sittard tegen Duitsland (0-1) vanwege fysieke problemen, maar is fit genoeg om op Het Kasteel in Rotterdam tegen Polen wel te spelen. Bondscoach Andries Jonker heeft zijn elftal verder ongewijzigd gelaten.

De terugkeer van Brugts gaat ten koste van Kerstin Casparij. Jonker liet de PSV-aanvalster in voorgaande interlandperiodes als linksback of, in het 5-3-2-systeem, op de linkervleugel spelen. Brugts maakte in die voor haar onbekende rol een goede indruk op de bondscoach.

Tegen EK-finalist Duitsland miste Lineth Beerensteyn heel wat kansen, maar de aanvalster van Juventus krijgt tegen Polen - de nummer 30 van de wereldranglijst - een nieuwe kans van Jonker. De bondscoach zoekt met het oog op het WK van komende zomer een vervanger van de zwaar geblesseerde spits Vivianne Miedema.

De voetbalsters spelen begin juli nog een oefeninterland in Kerkrade tegen België voordat ze naar Australië gaan voor het laatste deel van de voorbereiding op het WK.

Chilwell verlengt contract bij Chelsea met twee jaar

18.18 uur: De Engelse vleugelverdediger Ben Chilwell heeft zijn contract bij Chelsea met twee jaar verlengd. De 26-jarige Chilwell ligt nu tot de zomer van 2027 vast op Stamford Bridge. De aanvallend ingestelde linksback speelt sinds 2020 voor de ’Blues’, waarmee hij in zijn eerste seizoen de Champions League won.

Chelsea nam Chilwell bijna drie jaar geleden over van Leicester City. In tachtig wedstrijden voor de Londense club maakte de verdediger negen doelpunten. Chilwell speelde achttien interlands voor Engeland, waarmee hij in 2021 de finale van het EK bereikte.

Chelsea staat in de Premier League slechts op de elfde plaats, maar heeft in de Champions League wel de kwartfinales bereikt. De ploeg van interim-trainer Frank Lampard, die het seizoen afmaakt als opvolger van de ontslagen Graham Potter, neemt het woensdag in Spanje op tegen titelverdediger Real Madrid. Volgende week is de return op Stamford Bridge.

Alaphilippe mist Brabantse Pijl en Amstel Gold Race

17.31 uur: De Fransman Julian Alaphilippe mist vanwege een knieblessure woensdag de Brabantse Pijl en hij doet zondag ook niet mee aan de Amstel Gold Race. Dat heeft zijn ploeg Soudal - Quick-Step laten weten.

Alaphilippe hield een knieblessure over aan een val in de Ronde van Vlaanderen van ruim een week geleden. Alaphilippe eindigde daarin als 51e.

De Belgische ploeg maakte dinsdag de opstelling voor de Brabantse Pijl bekend, zonder dus Alaphilippe. Met welke renners Soudal - Quick-Step de Amstel Gold Race gaat rijden, is nog niet bekend.

Alaphilippe won in februari in eigen land de Faun-Ardèche Classic. Dat was de eerste zege van de tweevoudig wereldkampioen sinds juli. Vorig seizoen kende de Fransman veel tegenslag. Zo kwam hij in Luik-Bastenaken-Luik zwaar ten val.

In de voorjaarsklassiekers van dit jaar speelde Alaphilippe geen rol van betekenis. Zijn beste resultaat was een elfde plaats in Milaan-Sanremo. De Fransman won de Brabantse Pijl in 2020. Zijn beste uitslag in de Amstel Gold Race is een vierde plaats in 2019, toen Mathieu van der Poel de zege pakte.

MotoGP-coureur Márquez mist nog een race vanwege gebroken duim

16.57 uur: De Spaanse motorcoureur Marc Márquez ontbreekt ook komend weekeinde in de Grote Prijs van de Verenigde Staten in de MotoGP. De achtvoudig wereldkampioen is nog niet volledig hersteld van een breuk in zijn rechterduim, zo bleek uit een CT-scan. In overleg met de artsen en het fabrieksteam van Honda heeft Márquez besloten na de GP van Argentinië ook de komende grand prix op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) over te slaan.

De 30-jarige Márquez raakte vorige maand geblesseerd tijdens de seizoensopening in Portugal. De Honda-coureur startte op het circuit van Portimão van poleposition, maar kwam slecht weg en viel terug naar de vierde plaats. In een poging verloren terrein goed te maken, reed Márquez de Portugees Miguel Oliveira onderuit. Beide coureurs vielen uit. Márquez kreeg een milde straf van de wedstrijdleiding. Hij moet in de volgende grand prix in twee ronden een extra lus rijden.

De val bleek echter ook voor fysieke schade te hebben gezorgd. Het gebroken botje in zijn rechterhand kost Márquez nu zeker twee GP’s. De Spanjaard, zes keer wereldkampioen in de MotoGP, kon de afgelopen jaren vanwege blessures al geen rol van betekenis spelen in het kampioenschap. Márquez brak begin 2020 zijn arm door een val en werd daar sindsdien al vier keer aan geopereerd.

Charleroi met reglementaire nederlaag gestraft voor gedrag fans

16.32 uur: Charleroi is door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) gestraft voor het wangedrag van de fans in de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen in november vorig jaar. Het gestaakte duel wordt niet meer ingehaald of hervat, is besloten. KV Mechelen, dat op het moment van staken tegen een achterstand van 1-0 aankeek, heeft nu een zege van 5-0 toegewezen gekregen.

De wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen werd meerdere keren onderbroken, onder meer vanwege vuurwerk.

Door de reglementaire nederlaag, blijft de strijd voor de plekken 7 en 8 spannend. Charleroi staat nu achtste, met 2 punten achterstand op nummer 7 Westerlo. KV Mechelen neemt de dertiende plaats in, ook na de 3 extra punten.

Johansson langer bondscoach Nederlandse handbalsters

16.31 uur: Per Johansson is ook de komende jaren bondscoach van de Nederlandse handbalvrouwen. De Zweed verlengde zijn contract dinsdag tot maart 2026.

„Met deze verlenging waarborgen wij de continuïteit van het team”, zegt Jaap Wals, directeur van de Nederlandse handbalbond NHV. „Johansson heeft oog voor het grotere plaatje en zorgt ervoor dat het team zich goed doorontwikkelt. Onder zijn leiding bestaat het team uit een goede mix van ervaren speelsters en jonge talenten. We hebben er vertrouwen in dat hij de aangewezen man is om de ploeg de komende jaren verder te brengen met als mooie stip op de horizon: het WK 2025 in eigen land.”

Johansson is sinds maart vorig jaar bondscoach van de handbalsters. Op het EK in november eindigde Oranje als zesde, wat rechtstreekse kwalificatie voor het WK van 2023 opleverde. Dat toernooi is aan het einde van dit jaar.

„Er komen een paar echt grote toernooien aan met de Olympische Spelen in 2024 en het WK 2025 op eigen bodem. Ik voel me bevoorrecht dat ik nog minstens drie jaar aan het roer mag staan van dit team”, aldus Johansson.

Tennissters verslaan ook Turkije in Billie Jean King Cup

16.30 uur: De Nederlandse tennissters hebben ook de tweede ontmoeting in de Billie Jean King Cup gewonnen. Het team van captain Elise Tamaëla was in groep 1 met 2-1 te sterk voor gastland Turkije. Bibiane Schoofs en Suzan Lamens haalden het beslissende punt binnen in het dubbelspel.

Lamens had Nederland op voorsprong gezet door een zege op Çagla Büyükakçay in drie sets: 6-4 2-6 6-0. Zeynep Sonmez zette Turkije daarna op gelijke hoogte door in twee sets af te rekenen met Lesley Pattinama-Kerkhove (6-3 6-3). In de afsluitende dubbelpartij hadden Schoofs en Lamens weinig te duchten van Berfu Cengiz en Ipek Oz. Ze wonnen in twee sets met 6-0 6-1.

Nederland speelt in Antalya verder tegen Hongarije en Egypte. Voor de Nederlandse ploeg is het doel om terug te keren naar de hoogste klasse van het landentoernooi. De twee poulewinnaars in groep 1 van de Europees/Afrikaanse zone doen eind dit jaar mee aan de play-offs van de wereldgroep, net als de winnaar van een duel tussen de nummers 2. Arantxa Rus, Arianne Hartono en Eva Vedder hebben zich niet beschikbaar gesteld voor de wedstrijden in Antalya.

Borussia Dortmund legt middenvelder Brandt vast tot medio 2026

16.37 uur: Julian Brandt heeft zijn contract bij Borussia Dortmund verlengd tot medio 2026. De 26-jarige middenvelder speelt sinds 2019 voor de club uit Dortmund die momenteel tweede staat in de Bundesliga.

„Julian heeft zich in het afgelopen jaar enorm verder ontwikkeld en bereidt regelmatig doelpunten voor”, zegt sportdirecteur Sebastian Kehl. „Zijn gevoel voor gevaarlijke momenten op het veld gecombineerd met zijn technische vaardigheden en zijn creativiteit maken hem een waardevolle schakel in onze ploeg. Daarom speelt hij in onze plannen een belangrijke rol en zijn we blij dat hij besloten heeft verder te helpen bouwen aan de sportieve toekomst van Borussia Dortmund.”

Brandt heeft 120 competitiewedstrijden en 27 wedstrijden in de Champions League gespeeld voor Dortmund. In de Bundesliga scoorde de Duitse international daarin 23 keer, in de Champions League was hij drie keer trefzeker.

Napoli in eerste kwartfinale tegen Milan nog zonder Osimhen

15.25 uur: Napoli kan woensdag in de eerste ontmoeting met AC Milan in de kwartfinales van de Champions League nog niet beschikken over Victor Osimhen. De aanvaller is niet op tijd hersteld van een spierblessure, die hij onlangs opliep tijdens een interland met Nigeria.

Zonder Osimhen verloor koploper Napoli begin april in de Italiaanse voetbalcompetitie van AC Milan (0-4). Afgelopen weekeinde was het elftal van coach Luciano Spalletti wel te sterk voor Lecce (1-2).

Osimhen maakte dit seizoen al 25 doelpunten voor Napoli, dat de eerste landstitel sinds 1990 bijna niet meer kan ontgaan. Napoli stond nog niet eerder in de kwartfinales van de Champions League.

Osimhen hoopt wel op tijd fit te zijn voor de return tegen AC Milan, op 18 april.

Roeiploeg met elf boten op medaillejacht bij EK in Bled

14.42 uur: De Nederlandse roeibond stuurt elf boten naar de Europese kampioenschappen, eind mei in het Sloveense Bled. Op de EK van 2022 in München grossierde de equipe in medailles; negen in totaal.

Karolien Florijn is een van de boegbeelden in de ploeg van hoofdcoach Eelco Meenhorst. Ze is regerend Europees- en wereldkampioene in de skiff en gaat in Bled voor prolongatie van haar titel. Melvin Twellaar zal zijn Europese titel in de skiff niet verdedigen. Hij is terug bij Stef Broenink in de dubbeltwee. Het duo won zilver op de Olympische Spelen in Tokio.

De dubbelvier kan rekenen op een sterke bezetting. De olympisch kampioenen Koen Metsemakers en Tone Wieten zijn gebleven, Simon van Dorp en Finn Florijn de nieuwe aanvullingen. Op de EK komt ook een sterk gewijzigde mannen acht in actie, maar bij de vrouwen is geen acht geformeerd.

De roeiers vertrekken op maandag 17 april voor drie weken naar Obertraun in Oostenrijk. Het is de eerste van twee hoogtestages in het pre-olympisch jaar.

Brussel wil in 2030 WK wielrennen organiseren

12:40 uur Brussel stelt zich kandidaat voor de organisatie van het WK wielrennen van 2030. Dat maakte het stadsbestuur dinsdag bekend. Brussel kiest voor 2030 omdat België dan tweehonderd jaar bestaat. In 2021 was het WK voor het laatst in België, in Vlaanderen.

De komende WK’s wielrennen zijn in Glasgow (2023), Zürich (2024), Kigali (2025), Montréal (2026) en in de Franse regio Haute-Savoie (2027).

Het WK vond tien keer eerder plaats in België, maar nooit eerder in Brussel.

Seizoen geblesseerde PSG-verdediger Mukiele voorbij

11:38 uur Paris Saint-Germain kan de rest van het seizoen niet meer beschikken over Nordi Mukiele. De verdediger staat de komende tijd aan de kant met een hamstringblessure.

De 25-jarige Mukiele, éénvoudig Frans international, liep de blessure een maand geleden op in de ontmoeting met Bayern München in de achtste finales van de Champions League. Hij ondergaat dinsdag een operatie,

Paris Saint-Germain moet het de komende drie tot vier weken ook doen zonder Renato Sanches. De Portugees heeft opnieuw een blessure opgelopen.