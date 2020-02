Sport kort: Golfers Luiten en Van Driel klimmen in Oman Open

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Joost Luiten Ⓒ AFP

Golf: Luiten en Van Driel klimmen in Oman Open

15:32 uur Twee Nederlandse golfers mogen halverwege de Oman open nog dromen van de eindzege. Joost Luiten staat na de tweede dag op de gedeelde vijfde plaats in het klassement. Hij had net als donderdag 69 slagen nodig, drie onder het baangemiddelde. Luiten (34) moet in het weekend drie slagen goedmaken op de Schot Stephen Gallagher en de Deen Rasmus Højgaard, die samen met een score van -9 aan kop staan.

Naast Luiten, winnaar van dit toernooi in 2018, speelde zijn landgenoot Darius van Driel (30) een prima tweede ronde met ook 69 slagen. Hij staat daarmee op de gedeelde 14e plaats, vijf slagen achter de leiders.

Motosport: Herlings verlengt contract bij KTM

13.25 uur Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zijn contract bij bij Red Bull en KTM verlengd tot eind 2023. De wereldkampioen van 2018 begint komend weekend aan het nieuwe seizoen.

Herlings werd 2 jaar geleden wereldkampioen, nadat hij een jaar eerder bij zijn debuutseizoen al als 2e eindigde in het klassement. Vorig jaar kwam hij door een gebroken enkel en een gebroken voet maar weinig in actie. Samen met Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen won hij wel de prestigieuze Motocross of Nations in Assen.

Skeleton: Bos zestiende na twee runs op WK skeleton

13.20 uur Kimberley Bos staat zestiende na de eerste twee runs bij het WK skeleton in het Duitse Altenberg. De 26-jarige Edese begon met de twaalfde tijd in de eerste heat en liet die volgen door de twintigste tijd. Haar achterstand op de nummer één in het tussenklassement, de Zwitserse Marina Gilardoni, bedraagt al meer dan 3 seconden. Zaterdag zijn de derde en vierde run.

Bos, die op de Winterspelen van 2018 als achtste eindigde, heeft dit seizoen nog geen topklassering kunnen behalen. Een knieblessure hielp ook niet me. Ze was nog redelijk monter na de eerste dag, hoewel ze door een fout in de tweede run veel tijd verloor. „Er zijn nog wat verbeterpuntjes voor zaterdag. Wat zeker wel positief is, is dat mijn start best redelijk is. Gezien de aanloop naar dit WK, ben ik best tevreden.”