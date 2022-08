Fabio Jakobsen sprint naar Europese titel: ’Mooi feestje vieren’

,,De ploeg verrichte perfect werk”, aldus Jakobsen direct na de finish. ,,Ze hebben allemaal een perfecte beurt gedaan om me van voren te houden, waarna Danny van Poppel liet zien een van de beste lead-out-mannen van de wereld te zijn.” Van Poppel eindigde zelf nog als vierde.

Het teamwork was extra knap aangezien de Nederlandse renners vrijwel allemaal voor een andere ploeg rijden. ,,Maar het zijn allemaal profs en ze wisten dat ik kon winnen. Dat helpt ook. We gaan een mooi feestje vieren!”, besloot Jakobsen, normaal in dienst van QuickStep-Alpha Vinyl.

Jakobsen kwam in augustus 2020 tijdens de Ronde van Polen zwaar ten val en moest maandenlang herstellen. In april 2021 maakte hij zijn rentree. Sindsdien won hij alweer negentien keer. Hij boekte onder meer drie ritzeges in de Vuelta a España van vorig jaar en schreef recent nog een etappe in de Tour de France op zijn naam.

Fabio Jakobsen is de nieuwe Europees kampioen wegwielrennen. Ⓒ ANP/HH

Het peloton startte in Murnau en finishte na een grotendeels vlakke koers van in totaal 208 kilometer in het centrum van München, waar gesprint werd voor de overwinning. De koers, met een omloop in en rond München, leverde tot de slotkilometers weinig spektakel op. De Zwitser Silvan Dillier en de Oostenrijker Lukas Pöstlberger reden lang vooruit, de Duitse favoriet Pascal Ackermann schakelde zich uit door een val over een pootje van een hek. Het kwam op sprinten aan, al probeerde de Zwitser Stefan Bissegger in de slotkilometers nog weg te rijden. Maar de controle van de landen met sprinters was te groot.

Het EK werd in 2016 voor het eerst georganiseerd. Peter Sagan ging aan de haal met de speciale wit-blauw gestreepte sterrentrui. Het jaar erop veroverde de Noor Alexander Kristoff het tricot. Sindsdien was het EK telkens een Italiaans feestje met Matteo Trentin, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo en Sonny Colbrelli.

Moreno Hofland (brons in 2017) en Mathieu van der Poel (zilver in 2018) waren tot dit weekeinde de meest succesvolle Nederlanders. Op wegwedstrijden tijdens WK was ons land vaker succesvol. In totaal werd zeven keer de regenboogtrui veroverd: Theo Middelkamp (1947), Jan Janssen (1964), Harm Ottenbros (1969), Hennie Kuiper (1975), Gerrie Knetemann (1978), Jan Raas (1979) en Joop Zoetemelk (1985)

Uittredend kampioen Colbrelli kon zondag zijn titel niet verdedigen. De 32-jarige Italiaan kwam in maart ten val na de openingsrit van de Ronde van Catalonië. Later bleek er sprake van hartproblemen. Het is nog onduidelijk of de renner van Bahrain-Victorious ooit nog terugkeert in het peloton.