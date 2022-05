Leclerc dolblij na pole position: ’Heel soepel weekeinde’

De kwalificatie werd evenwel eerder afgevlagd na een crash van Sergio Pérez, waarna Carlos Sainz (tweede tijd) nog op de Mexicaan knalde. Max Verstappen kwam mede daardoor niet verder dan de vierde stek.

„Het is heel speciaal voor mij om hier pole te pakken”, aldus Leclerc. „Het is een heel soepel weekeinde tot nu toe. Ik wist dat de snelheid in de auto zat, maar moest de klus nog klaren. Die laatste ronde voor de rode vlag was nog heel goed, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Als het zondag droog blijft, is dat wat voorspelbaarder. Maar wat het weer ook wordt, ik denk dat we competitief zijn.”