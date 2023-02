Premium Het beste van De Telegraaf

Winters transfercircus ten einde: PSV cashte het meest, weinig actie bij Ajax

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV cashte flink door het vertrek van Madueke en Gakpo. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De transferwindow is dicht en de komende dagen zullen veel technisch directeuren van de Eredivisieclubs en zaakwaarnemers vertrekken naar de Alpen of een zonnige vakantiebestemming om even uit te blazen van alle drukte. Internationaal was er op de valreep nog een grote klapper, toen het ongekend kooplustige Chelsea nog even Enzo Fernandez van Benfica binnen harkte voor 120 miljoen euro en daarmee tekende voor de grootste aankoop van deze window. In Nederland deed Vitesse het licht uit door even na twaalven de terugkeer op het oude nest van Marco van Ginkel bekend te maken. De van PSV teruggekeerde middenvelder is daarmee na 9,5 jaar teruggekeerd bij zijn jeugdclub.