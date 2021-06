’Internationals Brazilië willen Copa Ámerica in eigen land niet spelen’

Afgelopen maandag besloot Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, de organisatie van de Copa América toe te wijzen aan Brazilië. Eerder haakten Colombia en Argentinië af.

Colombia wilde niet als gastland van het kampioenschap optreden vanwege de gespannen politieke situatie in eigen land. In Argentinië ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is. Van Brazilië is algemeen bekend dat dit daar evenmin het geval is.

De Braziliaanse internationals zouden het niet zien zitten om mee te doen aan het kampioenschap in hun eigen land omdat de coronapandemie daar bij lange na niet onder controle is.

Eerder sprak de wereldwijde vakbond van profvoetballers FIFPro al zijn zorgen uit over de gezondheid van de spelers. „De situatie in het land is alarmerend”, aldus de organisatie van de voetballers. „Daar komt nog eens bij dat er maar heel weinig tijd is om alles goed te regelen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid van spelers, staf, maar ook van de inwoners van het land. We vragen om strenge maatregelen die de veiligheid van iedereen kunnen garanderen.”