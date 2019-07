Semenya dreigt WK te boycotten

„Als ik de 800 meter daar niet mag lopen, dan doe ik helemaal niet mee”, vertelde ze aan de BBC. „Ik wil mijn titel verdedigen. Als dat niet mag, dan helemaal niet.”

Semenya schreef zondag bij de wedstrijden voor de Diamond League in het Amerikaanse Eugene de 800 meter op haar naam. Dat deed de tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op vertrouwde wijze. Haar voorsprong op nummer twee Ajee Wilson uit Verenigde Staten was groot: 1.55,70 tegen 1.58,36. De Amerikaanse Raevyn Rogers eindigde in 1.58,65 als derde.

Semenya mag volgens de nieuwe regels van de internationale atletiekfederatie (IAAF) niet meedoen aan de 800 meter. Semenya wordt biologisch gezien als „mannelijke atleet met vrouwelijke kenmerken” en haalt daar derhalve te veel voordeel uit ten opzichte van de andere atletes. De IAAF wil dat deze atletes medicijnen gaan gebruiken om hun testosteronspiegel te verlagen.