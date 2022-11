Premium Het beste van De Telegraaf

Van Gaal: ’Of we het binnen dit toernooi redden ons spel te verbeteren, kan ik niet garanderen’ Slaat twijfel toe bij staf Oranje?

Edgar Davids, Louis van Gaal, Danny Blind en Frans Hoek tijdens Nederland-Ecuador. Ⓒ René Bouwman

DOHA - Slaat de twijfel toe bij de staf van Oranje? Daar heeft het in Doha de schijn van. Kort na het debacle tegen Ecuador (1-1) zei Van Gaal dat het spel van het Nederlands elftal in balbezit snel moet verbeteren om wereldkampioen te worden, omdat de tegenstand alleen maar zal toenemen. „Of we het redden binnen dit toernooi, kan ik niet garanderen, maar ik denk het wel.” Een dag later, na de training van de reserves, was de bondscoach hard in zijn oordeel. „Dit was ook weer niks”, zei hij tegen zijn vrouw Truus, voor wie hij een teleurstellende boodschap had.