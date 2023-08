Supertalent Collin Veijer (18) stunt met Moto3-pole in GP Oostenrijk

Veijer was in de kwalificatie zes honderdsten van een seconde sneller dan de Spanjaard Daniel Holgado. De talentvolle Nederlander staat voorlopig vijftiende in het klassement voor het WK. Maar hij is geen onzichtbare coureur in zijn debuutjaar in de lichtste WK-klasse. Hij eindigde als zevende in de TT van Assen en werd zesde in de Grote Prijs van Italië. Ook startte Veijer als vierde in de Grote Prijs van Duitsland en reed hij daar zelfs een ronde aan de leiding.

Veijer reed twee weken geleden in de slotfase van Grote Prijs van Groot-Brittannië even op de tweede plaats. Maar na een stuurfout moest hij genoegen nemen met een negende plaats. Jurgen van den Goorbergh stond in de 500cc-klasse in 1999 twee keer op pole position.

