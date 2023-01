Premium Het beste van De Telegraaf

Zo verging het landgenoten van Blind bij Bayern: ’Ik barstte zelfs in tranen uit’

Door Kasper Hermans Kopieer naar clipboard

Daley Blind in duel met Arjen Robben tijdens Bayern München-Ajax in 2018. Ⓒ ANP/HH

Daley Blind is inmiddels in Zuid-Duitsland gearriveerd voor zijn medische keuring om daarna een contract te tekenen bij Bayern München. De verdediger kan de dertiende Nederlandse speler worden in dienst van de Duitse grootmacht. Zo verging het een aantal van zijn landgenoten bij de club.