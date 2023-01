Feyenoord verhoogt bod op Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki

Het gaat om een bod van 6,5 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen richting 8 miljoen euro, plus een doorverkooppercentage. Het vorige bod werd door FC Twente vorige week resoluut terzijde geschoven, zoals de Enschedese club afgelopen zomer ook geen zaken wilde doen. Toen deed Feyenoord een maximaal bod van 5 miljoen euro.

De speler roert zich ook. Zerrouki heeft bij FC Twente duidelijk gemaakt, dat hij graag de stap naar Feyenoord maakt en zal zich niet zomaar neerleggen bij een nieuwe weigering van de Enschedese club om mee te werken aan een transfer. Technisch directeur Jan Streuer heeft aangegeven, dat wat hem betreft een overgang naar Feyenoord niet aan de orde is deze window en dat Zerrouki geduld moet hebben tot komende zomer. De speler zelf, die afgelopen zomer al een transfer naar Feyenoord zag afketsen, heeft een overgang nog niet uit het hoofd gezet. Veelzeggend in dat verband is een post van Zerrouki op zijn Instagram-account waarop hij te zien is in de wedstrijd tegen Feyenoord in combinatie met een plaatje van een zandloper.

Feyenoord meldde zich deze week opnieuw bij FC Twente, omdat de koploper dringend op zoek is naar een kwaliteitsimpuls voor het middenveld na het geblesseerd wegvallen van Quinten Timber. In augustus wilde de Stadionclub hem al aantrekken, nadat Fredrik Aursnes was verkocht aan Benfica. Feyenoord bood een bedrag van 5 miljoen euro plus extra’s als bonussen en een doorverkooppercentage, maar FC Twente hield de poot stijf.

Bang

„Ons uitgangspunt is om met deze selectie de tweede seizoenshelft af te werken. Daarin past het niet om nu een van onze belangrijkste spelers te verkopen”, aldus technisch directeur Streuer. En ook trainer Ron Jans was heel resoluut. „Een seizoen loopt van juni tot juni en dan willen we niet in januari een van onze basisspelers verkopen. We willen voor Europees voetbal gaan en het kriebelt ook om weer iets heel moois te presteren in de KNVB-beker. Natuurlijk staat Feyenoord bovenaan, maar zo groot is de achterstand niet. Waarom zouden we nu onze concurrentie sterker maken door een van onze beste spelers te laten gaan? Het is ons uitgangspunt om met Zerrouki het seizoen af te maken. Daar staat iedereen bij de club achter. Ik gun Ramiz zeker een mooie transfer, maar dan in de zomer en niet in januari.”

De speler zelf ziet Feyenoord als een mooie positieverbetering en is bang, dat de Rotterdammers niet voor een derde keer terug zullen komen. Zerrouki, die transfervrij is binnengekomen en zichzelf vanuit een lastige positie in het elftal heeft geknokt de afgelopen tweeënhalf jaar, vindt dat hem een dergelijke positieverbetering niet voor een tweede keer onthouden mag worden. FC Twente lijkt vooralsnog echter niet van zins om ook maar één millimeter mee te bewegen.