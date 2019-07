Poels ziet team rond Thomas sterker worden

Bij Team Ineos zien ze de slotweek van de Tour de France met vertrouwen tegemoet. Ⓒ Getty Images

FOIX Het Britse bolwerk van Team Ineos piepte en kraakte in de Pyreneeën, breken deed het nog net niet. De robocops met wie het voormalige Team Sky in de afgelopen zeven edities zes keer de Tour de France won, zijn op deze rustdag toe aan een upgrade. Titelverdediger Geraint Thomas, de andere kopman Egan Bernal en hun soldaten mogen na de rustdag geen steek meer laten vallen en zullen een andere strategie moeten kiezen dan ze in La Grande Boucle zijn gewend.