Gerard Nijkamp volgt Henk van Stee op als technisch directeur Sparta

door Jeroen Kapteijns

,,Na mijn vertrek uit Amerika heb ik bewust de tijd genomen om mijzelf te oriënteren op mijn volgende stap die ik wilde maken”, aldus de nieuwe td van Sparta. ,,In de afgelopen dagen is het contact met Sparta intensief geweest en werd voor mij de uitdaging, om onderdeel uit te gaan maken van deze mooie club, zeer interessant. Sparta is in mijn beleving een unieke club met een mooie identiteit in een interessant verzorgingsgebied. Wat mij ook enorm aanspreekt, is de jeugdopleiding. Sparta heeft in het verleden bewezen in staat te zijn zelf spelers vanuit de jeugdopleiding door te laten stromen. Ik ben dan ook erg voorstander van een dergelijk goed draaiend ecosysteem dat begint bij de jeugdopleiding. De uitdaging, om samen te gaan werken met de technische staf, de jeugdopleiding en de totale organisatie om Sparta hogerop te brengen, pak ik dan ook graag met beide handen aan.”

Nijkamp kan meteen aan de bak, want Sparta staat voorlaatste in de Eredivisie en heeft aanvallend veel problemen. In de komende transferperiode zullen er daarom direct reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht. ,,In de gesprekken die ik met het bestuur heb gevoerd, is de ambitie voor zowel de korte als middellange termijn besproken. Natuurlijk is handhaving in de Eredivisie het allerbelangrijkste en daar gaan we met elkaar aan werken om de selectie in de winterstop te versterken. Parallel aan dat doel is het ook zaak om te werken aan de andere doelstellingen van de club en de komende periode ga ik met iedereen daar vol mee aan de slag”, aldus Nijkamp.

Algemeen Directeur Manfred Laros is blij dat het gelukt is Nijkamp te strikken. ,,We zijn direct op zoek gegaan naar een hernieuwde invulling van de functie van technisch directeur. Gerard Nijkamp stond vanaf het begin direct op onze shortlist en uit gesprekken die wij hebben gevoerd met zowel Gerard zelf als met andere betrokkenen uit het betaald voetbal werden wij bevestigd in onze keuze. Naast dat hij bij PEC Zwolle een zeer succesvolle periode kende sluiten zijn ervaring en ideeën aan bij de cultuur van Sparta Rotterdam en is zijn nationale en internationale scoutingsnetwerk een zeer welkome aanvulling.”