Napoli spoor nog altijd bijster in Serie A

Federico Chiesa nam na een klein half uur met een punter de 0-1 voor zijn rekening, een kwartier voor tijd bepaalde de Serviër Dusan Vlahovic met een fraai schot de eindstand.

Van de tien thuiswedstrijden heeft Napoli, waar oud-PSV'er Hirving Lozano na een uur werd gewisseld, er slechts drie gewonnen. De club staat op een teleurstellende dertiende plaats. Fiorentina kwam door de zege in punten op gelijke hoogte en is nu de nummer 12.

Vorig seizoen werd Napoli nog tweede in de Serie A, achter Juventus. In de Champions League gaat het de club uit Napels dit seizoen vooralsnog wel goed af. De Italianen werden tweede in de groep, achter titelhouder Liverpool. In de achtste finales is FC Barcelona de tegenstander.

Zondag komen Juventus en Internazionale in actie. Koploper Juventus speelt thuis tegen Parma, achtervolger Inter wacht de uitwedstrijd tegen Lecce.