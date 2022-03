Geen nieuwe besmettingen bij Oranje ondanks positieve test Van Gaal

De selectie van Oranje bestaat deze interlandperiode uit 25 veldspelers en drie keepers. PSV'er Cody Gakpo en Ajacied Jurriën Timber hebben lichte blessures, maar het is wel de bedoeling dat het tweetal de gehele week bij de selectie blijft.

Van Gaal wil deze week zijn nieuwe spelsysteem introduceren. Naast de veldtrainingen, staan ook veel tactische besprekingen op het programma. Van Gaal moet die, vanwege zijn isolatieperiode, voorlopig online doen of overlaten aan Blind en zijn andere assistenten Henk Fraser en keeperstrainer Frans Hoek.

Het is nog niet bekend wanneer Van Gaal weer uit isolatie mag.

Bekijk ook: Arnaut Danjuma wil kans bij Oranje definitief pakken

De training van woensdag in Zeist is besloten, die van donderdag ook. Nederland speelt zaterdag in Amsterdam vriendschappelijk tegen Denemarken. Drie dagen later volgt de ontmoeting met Duitsland, ook in de Johan Cruijff ArenA.