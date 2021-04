Belgisch supertalent Remco Evenepoel (21) tot eind 2026 bij ’The Wolfpack’

„Ik voel me echt vereerd dat ik mijn handtekening onder een contract voor de komende vijf jaar mag zetten”, zegt Evenepoel.

Hij vervolgt: „Patrick Lefevere vertelde me dat dit de langste overeenkomst is die hij ooit met een renner heeft getekend. Ik ben erg trots en blij om in dit geweldige team te mogen blijven, waar ik al veel succes heb gehad, en hopelijk kunnen we onze grote dromen waarmaken. Ik vind het hier geweldig. De omgeving, het personeel, de renners, alles voelt zo vertrouwd aan. Voor mij is het gewoon een droom die uitkomt. Daarom voel ik me echt heel blij en opgewonden over wat de toekomst in petto heeft.”

Teambaas Lefevere wil een rondeploeg rond Evenepoel uitbouwen. Daarvoor legde hij een project van vijf jaar op tafel en werden de nodige sponsors gezocht. Binnenkort moeten daarvoor de laatste handtekeningen hiervoor gezet worden. „Het is een belangrijke stap voor de toekomst, voor het team”, aldus Lefevere. „Iedereen weet waartoe Remco in staat is en hoe getalenteerd hij is. Zoals hij zei, hij is gelukkig, en een van mijn belangrijkste taken is hem tevreden te houden en de juiste mensen om hem heen te plaatsen. Omdat ik uit ervaring weet, en ik denk dat ik er een paar heb na een kleine 40 jaar in de sport, dat gelukkige mensen beter presteren dan ongelukkige mensen. We zijn blij dat Remco doorgaat met The Wolfpack, en zoals hij al zei, hopen we dat we nog veel meer geweldige momenten samen zullen beleven.”

Evenepoel reageerde ook nog via Twitter. „De contractverlenging geeft mij een enorme boost om hard te blijven werken en de vele dromen die we samen hebben waar te maken. Een echte wolf verlaat nooit de roedel.”

Het Belgische talent kwam in augustus in de Ronde van Lombardije zwaar ten val waarbij hij onder meer een bekkenbreuk en een kneuzing aan zijn rechterlong opliep. Momenteel is hij nog niet terug in het peloton, maar werkt daar wel hard aan.