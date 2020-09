Roland Garros: Daniil Medvedev direct naar huis

Het is voor Medvedev de vierde keer op rij dat hij strandt in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs. De nummer vijf van de wereld bereikte eerder deze maand de halve finale op de US Open. Een jaar eerder was hij finalist op het grandslamtoernooi in New York.

Fucsovics mocht na drie uur en een kwartier na twee breaks in de vierde set op 5-1 serveren voor de wedstrijd. Op zijn eerste matchpoint was het meteen raak voor de Hongaarse nummer 63.

Dominic Thiem in actie. Ⓒ ANP/HH

Dominic Thiem

Dominic Thiem is juist goed begonnen aan Roland Garros, het toernooi waar de 27-jarige Oostenrijker afgelopen twee jaar in de finale stond. De kampioen van de US Open werd door de Kroaat Marin Cilic niet in de problemen gebracht. Het werd 6-4 6-3 6-3.

In de derde set kwam Cilic (31) nog met 2-0 voor, maar hij wist zijn voorsprong niet vast te houden. De voormalig US Open-kampioen, momenteel de nummer 40 van de wereld, kwam er niet aan te pas in de rally’s en verloor zes keer zijn opslaggame.

Voor Thiem was het zijn eerste wedstrijd sinds de eindstrijd van de US Open, waarin hij Alexander Zverev in vijf sets de baas was. Beide spelers meldden zich af voor het masterstoernooi van Rome, dat gold als voorbereiding op Roland Garros.

Thiem verloor in 2018 en 2019 in de finale van Rafael Nadal. Twee jaar geleden in drie sets, vorig jaar in vier.

Gaël Monfils

Voor de Franse hoop Gaël Monfils zit Roland Garros er al weer op. De als achtste geplaatste Fransman verloor in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs van Alexandr Boeblik uit Kazachstan: 6-4 7-5 3-6 6-3.

Monfils verloor maar een keer eerder in de eerste ronde. Dat was bij zijn debuut in 2005. Hij bereikte daarna een keer de halve finale, in 2008, en drie keer de kwartfinales.

Tegen Boeblik, de nummer 49 van de wereld, keek Monfils al snel tegen een achterstand van twee sets aan: 4-6 5-7. In de derde set herstelde de 34-jarige Fransman zich met 6-3-setwinst. Maar een break tegen op 3-4 in de vierde set werd Monfils fataal. Boeblik serveerde de partij vervolgens uit met 6-3.

Angelique Kerber

Angelique Kerber werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. De voormalige nummer 1 van de wereldranglijst liet zich verrassen door Kaja Juvan uit Slovenië: 3-6 3-6.

Kerber moest na 1 uur en 7 minuten haar meerdere erkennen. Eerder werden de Duitse tennissters Anna-Lena Friedsam, Andrea Petkovic en Tamara Korpatsch al in de eerste ronde van de grandslam in Parijs uitgeschakeld.

Williams een set lastig

Serena Williams heeft in de jacht op haar 24e grandslamtitel de eerste horde genomen in Parijs. De 39-jarige Amerikaanse tennisster rekende in twee sets af met haar landgenote Kristie Ahn: 7-6 (2) 6-0.

Williams, als zesde geplaatst op Roland Garros en drievoudig winnares van het toernooi, had het in de eerste set lastig tegen Ahn, de nummer 101 van de wereldranglijst. Tot twee keer kwam ze een break achter, maar ze herstelde zich net op tijd en greep de eerste set in de tiebreak.

In de tweede set nam Williams meteen een break voorsprong. Ze liep vervolgens moeiteloos uit naar 5-0 en serveerde voor de zege. Ahn knokte zich nog enkele keren terug tot deuce, maar Williams pakte de zege op het vijfde matchpoint alsnog.

Williams treft in de tweede ronde Tsvetana Pironkova. Beide speelsters stonden eerder deze maand nog tegenover elkaar in de kwartfinale van de US Open. Williams versloeg de ondertussen 33-jarige Bulgaarse toen in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Pironkova, die in de eerste ronde in Parijs de Duitse Andrea Petkovic versloeg (6-3 6-3), speelde in New York haar eerste toernooi sinds Wimbledon 2017.

Finaliste Vondrousova van 2019 exit

Marketa Vondrousova heeft haar stunt van vorig jaar in Parijs niet kunnen herhalen. De 21-jarige Tsjechische, die vorig jaar de finale van Roland Garros verloor van de Australische Ashleigh Barty, sneuvelde in de eerste ronde. Vondrousova, als vijftiende geplaatst, verloor in twee sets van de Poolse Iga Swiatek: 6-1 6-2.

Vondrousova bereikte vorig jaar de finale van het Franse grandslamtoernooi zonder een set te verliezen. Alleen in de finale kon ze haar hoge niveau niet doortrekken en verloor ze kansloos van Barty: 6-1 6-3.

Ruim een jaar later was de Tsjechische geen schim van de verrassing van 2019. Tegen de Poolse nummer 52 van de wereld had ze geen schijn van kans en werd ze vijf keer gebroken. In iets meer dan een uur zat Roland Garros 2020 er voor haar alweer op.

Svitolina

Elina Svitolina heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. De als derde geplaatste Oekraïense tennisster won in twee sets van de Russin Varvara Gratsjeva: 7-6 (2) 6-4.

Svitolina, die afgelopen zaterdag het toernooi van Straatsburg op haar naam schreef, won de eerste set in een tiebreak, nadat Gratsjeva op 6-5 nog een break achterstand had weggewerkt.

De Russin nam meteen een break voorsprong in de tweede set. Ze hield die goed vast tot 4-2 en kreeg meerdere breakpoints voor 5-2. Svitolina won de game echter alsnog. De Oekraïense pakte ook de daaropvolgende drie games en de wedstrijd.

Svitolina treft in de tweede ronde de Mexicaanse Renata Zarazua.

Petra Kvitova bereikt de tweede ronde van Roland Garros. Ⓒ HH/ANP

Kvitova

Petra Kvitova heeft zich op Roland Garros verzekerd van een plek in de tweede ronde. De als zevende geplaatste Tsjechische was met 6-3 7-5 te sterk voor de Française Océane Dodin, de mondiale nummer 118.

In de tweede set bood Dodin goed partij; ze maakte een break achterstand ongedaan en kwam met 4-3 voor. Na een break op 5-5 maakte Kvitova het na 79 minuten overtuigend af.

De partij werd gespeeld onder het dichte dak van het Court Philippe Chatrier, het vernieuwde centercourt op Roland Garros. Het regende de hele ochtend in Parijs, waardoor de andere partijen voor onbepaalde tijd werden uitgesteld.

Vorig jaar kwam Kvitova niet in actie in Parijs. Vlak voor haar eerste partij meldde ze zich af met een armblessure. In 2012 haalde ze de laatste vier, maar de laatste jaren vielen haar resultaten wat tegen.