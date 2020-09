Roland Garros: Kvitova verder onder gesloten dak

In de tweede set bood Dodin goed partij; ze maakte een break achterstand ongedaan en kwam met 4-3 voor. Na een break op 5-5 maakte Kvitova het na 79 minuten overtuigend af.

De partij werd gespeeld onder het dichte dak van het Court Philippe Chatrier, het vernieuwde centercourt op Roland Garros. Het regende de hele ochtend in Parijs, waardoor de andere partijen voor onbepaalde tijd werden uitgesteld.

Vorig jaar kwam Kvitova niet in actie in Parijs. Vlak voor haar eerste partij meldde ze zich af met een armblessure. In 2012 haalde ze de laatste vier, maar de laatste jaren vielen haar resultaten wat tegen.