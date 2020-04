Hakim Ziyech bij Ajax weg via zijdeur

De laatste keer dat het Amsterdamse publiek hem in de Johan Cruijff ArenA aan het werk zag, was een week daarvoor. AZ won met 0-2. En dus moeten het de Ajax-fans het vanaf nu doen met mooie herinneringen aan de ’tovenaar’, zoals zijn weergaloze optredens in de Champions League, de dubbel van vorig jaar en het bemachtigen van de Gouden Schoen in het seizoen 2017/’18.

PvdA-fractievoorzitter en Ziyech-fan Lodewijk Asscher, die in 2019 met succes een petitie startte om hem nog een jaar bij Ajax te houden, zal de smaakmaker missen. „Wat was het een voorrecht Ziyech zo vaak te hebben zien schitteren in de ArenA. Ik wens hem het allerbeste, hoop dat hij zal fonkelen in de Premier League en dan terugkeert bij Ajax om nog een keer hier Champions League te spelen. Om revanche te nemen voor Chelsea-uit...”