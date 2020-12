De turnbond is klaar met coaches Patrick Kiens en Frank Louter

Patrick Kiens. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Nederlandse turnbond heeft de samenwerking met de coaches Patrick Kiens en Franks Louter opgezegd, maar dat heeft volgens de officiële lezing niks te maken met mogelijk grensoverschrijdend gedrag (in het verleden). Technisch directeur Mark Meijer spreekt van verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma en wil niet ingaan op details. Zo blijven veel processen in de turnwereld in nevelen gehuld.