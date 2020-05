Meerdere positieve coronatests in Serie A

Het stadion van Fiorentina. Ⓒ EPA

De Serie A in Italië is nog allerminst vrij van het coronavirus. Enkele uren nadat Fiorentina bekendmaakte dat er zes mensen, onder wie drie spelers, besmet waren geraakt, kwam Sampdoria met een soortgelijk bericht. Bij de club uit Genua zijn vier spelers positief getest. Onder hen is een voetballer die het virus al had gekregen, daarna negatief was, maar nadien toch weer besmet bleek.