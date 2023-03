VIDEO Discussie tussen Zweedse bondscoach en tv-analist loopt uit de hand

De voormalige voetballer vroeg zich af waarom Jesper Karlsson zo weinig speelminuten kreeg in het Zweedse elftal. De aanvaller van AZ viel in de 82e minuut in en scoorde zes minuten later de 4-0. Tegen de Rode Duivels bleef Karlsson de hele wedstrijd op de bank.

„We kunnen de hele verdomde avond discussiëren over mijn spelerskeuze”, repliceerde een gepikeerde Andersson meteen. „Wie zou er dan niet moeten spelen? Ik kan er maar elf opstellen. Wie haal je er dan uit? Sorry, maar jij kunt exact doen wat je wil als jij de bondscoach bent.”

Discussie ontspoort

Daarop werd Andersson persoonlijk. Djordjic is een geboren Serviër, maar verhuisde op zijn derde naar Zweden. Hij doorliep een reeks Zweedse jeugdelftallen, maar kwam nooit verder dan het nationale belofte-elftal. „Wie vertegenwoordig jij”, snauwde Andersson hem toe. „Zweden natuurlijk, wie anders?”, reageerde Djordjic verontwaardigd. „Wat is dit voor iets? Ga jij iets anders beweren? Waarom ben je zo agressief? Welk ander land zou ik vertegenwoordigen? Jij bedoelt Servië, niet? Is het dat wat je beweert?”

De discussie ontspoorde helemaal. Andersson maakte wegwerpgebaren en verweet Djordjic „dat hij onzin zat uit te kramen na een wedstrijd die met 5-0 werd gewonnen.”