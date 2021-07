Marieke Keijser, gewezen ballerina nu dansend op het water

Premium Sport

Olympisch kampioen Ilse Paulis moet uitstel Spelen ’even laten bezinken’

De in haar ogen volkomen terechte beslissing om de Olympische Spelen uit te stellen, dempt niet het vurige verlangen van Ilse Paulis om haar in Rio veroverde olympische titel in Tokio met succes te verdedigen. „Maar het is wel even schakelen.”