Jumbo-Visma slaat toe in Vuelta: ritzege Kuss, goede zaken Roglic en Vingegaard

Evenepoel kon niet op tegen het geweld van Jumbo-Visma. Minuten achter Kuss kon de Belg Jonas Vingegaard en Primoz Roglic van Jumbo niet volgen. Beide Jumbo-renners naderen Evenepoel in het algemeen klassement.

Bekijk hier de beelden van de zege van Kuss.

Evenepoel verloor 31 seconden op concurrenten Roglic en Vingegaard. De Belg blijft de twee kopmannen van Jumbo-Visma net voor in het algemeen klassement. Martinez stond voorafgaand aan de etappe derde in het klassement op 17 seconden van Evenepoel. De 20-jarige Fransman van Groupama-FDJ heeft nu in het klassement 8 seconden voorsprong op Kuss. Marc Soler uit Spanje staat derde op 51 seconden. De Nederlander Wout Poels bezet de vierde plek.

Jonas Vingegaard en Primoz Roglic Ⓒ Screenshot

Supergoed

„We hebben het supergoed gedaan. Onze jongens hebben Soudal Quick-Step onder druk gezet”, zei Vingegaard bij Eurosport. De Deen vond dat teamgenoot Kuss de ritzege verdiende. Roglic zei dat hij ’goede benen’ had en dat ze zeker niet klaagden na het pakken van tijd op Evenepoel.

Evenepoel vond dat hij het tijdverlies beperkt had gehouden. „Ik voelde me oké, maar ik kon niet versnellen toen de anderen gingen”, zei hij. „Ik had niet het gevoel dat ik alles aan het geven was, het was meer een gecontroleerde inspanning, maar ik kon gewoon niet over de limiet gaan.”

"Als dit een slechte dag was, dan is het oké"

Evenepoel versnelde in de laatste 2 kilometer nog een beetje en daar putte hij vertrouwen uit. „Als dit een slechte dag was, dan is het oké. Hopelijk was dit één van de slechtste dagen, in deze drie weken”, zei hij.