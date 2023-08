Jumbo-Visma slaat toe in Vuelta: ritzege Kuss, goede zaken Roglic en Vingegaard

Evenepoel kon niet op tegen het geweld van Jumbo-Visma. Minuten achter Kuss kon de Belg Jonas Vingegaard en Primoz Roglic van Jumbo niet volgen. Beide Jumbo-renners naderen Evenepoel in het algemeen klassement.

Bekijk hier de beelden van de zege van Kuss.

Evenepoel verloor 31 seconden op concurrenten Roglic en Vingegaard. De Belg blijft de twee kopmannen van Jumbo-Visma net voor in het algemeen klassement. Martinez stond voorafgaand aan de etappe derde in het klassement op 17 seconden van Evenepoel. De 20-jarige Fransman van Groupama-FDJ heeft nu in het klassement 8 seconden voorsprong op Kuss. Marc Soler uit Spanje staat derde op 51 seconden. De Nederlander Wout Poels bezet de vierde plek.