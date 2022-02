Teleurstelling én zelfvertrouwen bij Thomas Krol na 1500 meter: ’Het geeft wel een boost’

Premium Olympische Spelen

’Ademnood’ verstoort aanloop monobobster Karlien Sleper

De voorbereiding van Karlien Sleper verloopt niet helemaal gladjes. De 29-jarige monobobster kampt met allergieën, om een reden waar ze niet echt rekening mee had gehouden tijdens haar eerste Olympische Spelen. ,,Ik weet niet hoe het in jullie hotel is, maar hier hebben ze nog nooit van een stofzuig...