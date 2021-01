Wout van Aert hoopt op terugkeer ’grote renner’ Dumoulin, Van der Poel snapt keuze

„Op stage is er in de groep niet over gepraat, al was het voor mij een minder grote verrassing dan voor de buitenwereld”, zo sprak Van Aert, die nu een jaar met hem in de ploeg heeft gereden. „Tom heeft een moeilijk jaar achter de rug, met ups en downs, en heeft daarvoor een hele tijd zonder competitie gezeten. Zaterdagmorgen heeft hij blijkbaar de knoop doorgehakt om er even mee te stoppen. Het zal een weloverwogen beslissing zijn geweest.”

Verder hoopt Van Aert vooral dat het niet een definitief vertrek is. „Ik hoop voor hem dat dit een beslissing is om sterker terug te komen. Het zou jammer zijn als zo’n grote renner via de achterdeur vertrekt. Of ik hem begrijp? Dat is een moeilijke vraag, want ik zit zelf goed in mijn vel. Ik fiets graag, dan kan ik moeilijk begrijpen dat iemand zijn plezier kwijtraakt. Iedereen heeft moeilijke periodes. Maar ik respecteer zijn keuze.”

Ook Mathieu van der Poel - winnaar in Hamme - werd om zijn mening gevraagd over deze kwestie. „Ik ken Tom niet zo heel goed, maar ik kan zijn keuze wel begrijpen. Topsporter zijn, lijkt altijd wel heel leuk en het lijkt rozengeur en maneschijn, maar ik kan wel aannemen dat je er eventjes klaar mee bent. Zeker in zijn geval. Hij presteerde ooit op zo’n hoog niveau en nu wil het maar niet lukken en sukkelt hij van de ene blessure in de andere.”