Snelle knock-out kost Reinier de Ridder wereldtitel

De Ridder was zich in een eeder interview met De Telegraaf al bewust van de kracht van Malykhin. „Malykhin (1,80 meter en 109 kilo, red.) is een klein blokkie. Hij is explosief en slaat hard. Dat maakt hem vanaf het begin gevaarlijk.”

Voor zijn verloren partij van gelopen nacht was De Ridder 16 partijen ongeslagen. Hij is nog wel in het bezit van de middengewichttitel.