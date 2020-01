Ernesto Valverde en Quique Setién in maart 2019. Ⓒ EPA

Ronald Koeman bedankte afgelopen week vriendelijk voor de baan als hoofdcoach van het door hem zo geliefde FC Barcelona. Enkele dagen later hapte Quique Setién wel toe. Tot de zomer van 2022 is de 61-jarige Setién de nieuwe trainer van de Catalanen. Maar wie is deze relatief onbekende Spanjaard?