Van de Zandschulp hard aan de bak: Nederlander treft wereldtopper in Miami

Van de Zandschulp is als 26e geplaatst in Florida en had net als alle andere geplaatste spelers een 'bye' in de openingsronde. De nummer 32 van de wereldranglijst heeft een positieve balans tegen Ruud. Van de Zandschulp won twee van de drie voorgaande ontmoetingen met de Noor, in 2021 op de US Open en vorig jaar in München. Op het masterstoernooi van Rome was Ruud vorig jaar te sterk.

De Noor is vooralsnog bezig aan een matig seizoen. Hij wist nog op geen enkel toernooi twee partijen achter elkaar te winnen. In Indian Wells bleef Ruud steken in de derde ronde.