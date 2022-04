Handballers verslaan Portugal en houden WK-droom levend

In de openingsfase gingen de teams gelijk op. Bij een stand van 4-3 kwam Nederland voor het eerst op voorsprong, die het team ook wist mee te nemen de rust in: 16-17. In de hele eerste helft kwam het verschil tussen de twee ploegen op niet meer dan twee treffers. Bij de Portugezen bleek Victor Iturriza in vorm door zes van de zestien doelpunten te maken.

Afstandsschoten

Portugal veranderde al vroeg in de tweede helft de achterstand in een nipte voorsprong, maar daarna ging Nederland er weer voorbij. Met veel schoten van grote afstand, de Portugese doelman stond ver voor zijn doel, kwam Oranje met 27-23 voor.

Na een overtreding moest Jasper Adams van Oranje ruim tien minuten voor tijd met een rode kaart het veld verlaten. Daarna kwam Portugal dichterbij en werd het met nog vijf minuten te spelen gelijk: 30-30. Met drie doelpunten in de slotfase zorgde Nederland voor een goede uitgangspositie voor de return.

Dat vond ook aanvoerder Bobby Schagen, zo zei de hoekspeler bij Ziggo Sport. „Hier hadden we vooraf voor getekend. Maar drie doelpunten in het handbal kunnen met drie minuten weg zijn, dus het zegt ook weer niet zoveel.”

Toch denkt Schagen dat Oranje zondag nog beter kan spelen. „Vaak zie je dat hoe langer we samen zijn, hoe beter we spelen. Hopelijk kunnen we er zondag nog een schepje bovenop doen. We kunnen met vertrouwen richting Eindhoven.”

Zestig jaar geleden

De handballers speelden ruim zestig jaar geleden voor het laatst op een WK-eindronde en maakten twee jaar geleden hun debuut op een Europees kampioenschap. In januari werd in Hongarije voor het eerst de hoofdronde van een EK gehaald na een 32-31 zege op Portugal. Oranje eindigde uiteindelijk als tiende. Het WK is begin volgend jaar in Polen en Zweden.