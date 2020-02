Puntenaftrek voor lakse voetbalclub en langere straf voor racistische fan

Het zijn maar enkele van de maatregelen die het kabinet en voetbalbond KNVB zaterdag hebben gepresenteerd om racistische incidenten uit te bannen. Zij kwamen in actie na de storm van verontwaardiging die opstak over wat een Nederlands-Guineese voetballer in november overkwam. Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira werd door Bossche supporters uitgemaakt voor onder meer „kankeraap.”

Boetes

Clubs die verzuimen racisme de kop in te drukken, kunnen niet alleen punten verliezen. Ze moeten ook vrezen dat de KNVB boetes oplegt of hun supporters van de tribunes weert. Zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal krijgt een speciale KNVB-aanklager voor discriminatiezaken.

Supporters die eerder over de schreef gingen, kunnen de opdracht krijgen zich tijdens een wedstrijd te melden op het politiebureau. Maar burgemeesters vinden dat nu nog vaak een te zware straf. Doordat overtreders zich straks ook digitaal kunnen melden, hopen kabinet en voetbalbond dat de meldplicht vaker wordt gebruikt.

App om racisme te melden

Het valt nu nog niet altijd mee om de daders te betrappen en te identificeren, bleek wel bij het incident in Den Bosch. Daarom komen er meer slimme camera’s in en om stadions en subsidie om ook camera’s op amateurvelden te zetten. Naar Brits voorbeeld komt er volgend seizoen een app waarmee supporters melding kunnen maken van racisme. Voor bedrijven die met handige nieuwe snufjes komen om daders in de kraag te grijpen, komt er een aanmoedigingspotje.

De bond en het kabinet spreken clubs en supporters, maar ook spelers aan. Van alle clubs uit de eredivisie en de andere hoogste competities treedt een speler toe tot een speciaal anti-racismeteam, zo is de bedoeling.

Ieder jaar kijkt de voetbalbond of de maatregelen werken of dat er meer moet gebeuren.