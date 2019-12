Ajax eert gouden handbalsters

Vanwege de koninklijke prestatie in Japan heeft Ajax voor de handbalsters en de staf de koninklijke loge gereserveerd. Op de grote schermen in het stadion zal een kort eerbetoon aan de gouden ploeg worden gehouden. De speelsters hebben naar verluidt enthousiast gereageerd op de uitnodiging. Voor Estavana Polman zal de Cruijff ArenA bekend terrein zijn. De smaakmaakster van Oranje is de partner van ex-Ajacied Rafael van der Vaart.

