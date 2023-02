AC Milan wint opnieuw van Berlusconi’s Monza, ook zege Inter

Het betekende de eerste nederlaag voor Monza sinds begin november. De ploeg van trainer Raffaele Palladino was acht duels ongeslagen gebleven in de Serie A. Eerder in Milaan had Berlusconi zijn club al met 4-1 zien verliezen.

Messias zag kort voor zijn treffer doelman Michele Di Gregorio een inzet keren, waarna ook Brahim Díaz in de rebound op de doelman stuitte. Tegen een schot van Messias was Di Gregorio niet veel later niet bestand.

Monza wilde na rust een strafschop nadat Theo Hernández in een duel Samuele Birindelli licht had beroerd. Aan beide zijden werden kansen gemist. De beste mogelijkheid was voor de ingevallen Belg Charles De Ketelaere die van dichtbij Di Gregorio niet wist te passeren. Voor Milan was het de tweede competitiezege op rij, hard nodig na een reeks van drie nederlagen. De ploeg staat derde in de Serie A, op ruime afstand van leider Napoli.

Internazionale te sterk voor Udinese

Internazionale heeft de thuiswedstrijd tegen Udinese met 3-1 gewonnen. De ploeg van coach Simone Inzaghi staat tweede, op nog altijd een riante achterstand van 15 punten op Napoli.

Bij Inter, dat uit de laatste vier duels slechts 7 punten had behaald, had Denzel Dumfries een basisplaats. Stefan de Vrij zat op de bank. Dumfries had een rol bij de eerste treffer. Een overtreding op de Nederlander door Walace leverde Inter na ingrijpen van de VAR een strafschop op. Romelu Lukaku zette zich achter de bal. De Belg zag zijn eerst inzet gekeerd, maar mocht na ingrijpen van de scheidsrechter nog een keer aanleggen: 1-0. Vermoedelijk had doelman Marco Silvestri te vroeg bewogen.

Net voor rust maakte Sandi Lovric met een hard schot gelijk. Inter kreeg kansen en zag onder meer Edin Dzeko missen. In de 73e minuut was het wel raak. Henrikh Mkhitaryan passeerde Silvestri na goed voorbereidend werk van Federico Dimarco. Kort voor tijd besliste de Argentijn Lautaro Martínez het duel nadat hij kort ervoor nog een riante kans had gemist. Het was zijn dertiende doelpunt van dit seizoen in de Serie A.

De meeste spelers droegen een rode streep op hun wang, onderdeel van een jaarlijkse actie tegen huiselijk geweld tegen vrouwen.