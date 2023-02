AC Milan wint opnieuw van Berlusconi’s Monza

Het betekende de eerste nederlaag voor Monza sinds begin november. De ploeg van trainer Raffaele Palladino was acht duels ongeslagen gebleven in de Serie A. Eerder in Milaan had Berlusconi zijn club al met 4-1 zien verliezen.

Messias zag kort voor zijn treffer doelman Michele Di Gregorio een inzet keren, waarna ook Brahim Díaz in de rebound op de doelman stuitte. Tegen een schot van Messias was Di Gregorio niet veel later niet bestand.

Monza wilde na rust een strafschop nadat Theo Hernández in een duel Samuele Birindelli licht had beroerd. Aan beide zijden werden kansen gemist. De beste mogelijkheid was voor de ingevallen Belg Charles De Ketelaere die van dichtbij Di Gregorio niet wist te passeren. Voor Milan was het de tweede competitiezege op rij, hard nodig na een reeks van drie nederlagen. De ploeg staat derde in de Serie A, op ruime afstand van leider Napoli.