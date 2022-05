Sport Kort: Ibrahimovic ontbreekt in Zweedse selectie Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Ibrahimovic ontbreekt in Zweedse selectie Nations League

14.19 uur: Zlatan Ibrahimovic komt volgende maand niet in actie tijdens de Nations League-wedstrijden van de Zweedse ploeg. De 40-jarige Ibrahimovic kampt al een aantal maanden met een knieblessure en speelde in januari voor het laatst een volledige wedstrijd voor zijn club AC Milan.

„Iedereen weet dat hij al een tijdje fysieke problemen heeft en om die reden heeft hij zich afgemeld”, zei bondscoach Janne Andersson. Of en wanneer Ibrahimovic weer terugkeert in de Zweedse ploeg is volgens Andersson onduidelijk. „We zullen daarover in de toekomst contact houden. Dat hebben we de laatste keer dat we elkaar spraken samen afgesproken. We hebben het alleen over de komende wedstrijden gehad, verder niet.”

Ibrahimovic is met 62 doelpunten in 121 wedstrijden topscorer bij de Zweden. Na de Europese kampioenschappen van 2016 besloot hij te stoppen als international, maar in 2021 keerde hij toch terug voor de WK-kwalificatieduels.

Naast Ibrahimovic ontbreken ook Filip Helander (Rangers) en Albin Ekdal (Sampdoria) vanwege blessures.

Zweden speelt in de Nations League tegen Slovenië, Noorwegen en Servië.

Suzan Lamens niet naar hoofdtoernooi Roland Garros

12.42 uur: Het is tennisster Suzan Lamens niet gelukt het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken. De nummer 169 van de wereld verloor in de tweede kwalificatieronde met 4-6 7-5 6-2 van de Slowaakse Rebecca Sramkova, die tien plekken lager staat op de mondiale ranglijst.

De 22-jarige Lamens, die een 6-4 4-2-voorsprong uit handen gaf, deed voor het eerst mee aan de kwalificaties van een grandslamtoernooi.

Door de nederlaag van Lamens blijft het aantal Nederlandse tennissters in het hoofdtoernooi beperkt tot één. Arantxa Rus is op basis van haar ranking rechtstreeks toegelaten.

Bij de mannen maken Jesper de Jong en Tim van Rijthoven nog kans op een plek in het hoofdtoernooi. Beiden staan in de tweede ronde van de kwalificaties. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn al zeker van een plek in het hoofdschema.

De Jong en Van Rijthoven ontvangen wildcard grastoernooi Rosmalen

12.20 uur: Tennissers Jesper de Jong en Tim van Rijthoven hebben een wildcard ontvangen voor het grastoernooi van Rosmalen. Daarmee komt het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi op vier. De Jong en Van Rijthoven maakten op het Autotron niet eerder hun opwachting in het hoofdtoernooi.

De 21-jarige De Jong is de nummer 172 van de wereld, de vier jaar oudere Van Rijthoven is de mondiale nummer 202. Beiden zijn deze week actief in het kwalificatietoernooi voor Roland Garros.

Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn rechtstreeks toegelaten op basis van hun ranking. Zij staan respectievelijk 29e en 64e op de wereldranglijst.

Het toernooi van Rosmalen duurt van 6 tot en met 12 juni.

Masters-winnaar Scottie Scheffler kijkt uit naar PGA Championship

11.11 uur: Golfer Scottie Scheffler is ook na zijn zege bij de Masters nog altijd hongerig naar succes. Deze week staat de 25-jarige Amerikaan als een van de favorieten aan de start bij het US PGA Championship.

„Het winnen van de Masters was een enorme eer voor me en natuurlijk heb ik tijd genomen om daar even van te genieten. Maar na een tijdje ging ik weer aan de slag om me klaar te maken voor deze week”, zei hij tijdens een persconferentie in aanloop naar het PGA Championship.

Tijdens zijn laatste major beleefde Scheffler zijn grootste succes uit zijn loopbaan. De zege bij de Masters in april was destijds bovendien al zijn vierde overwinning in acht weken tijd. Daarmee rukte hij op naar de eerste plaats op de wereldranglijst.

Op de Southern Hills Country Club in het Amerikaanse Tulsa hoopt hij opnieuw sterk voor de dag te komen. „Maar ik voel me niet anders dan anders. Ik wil dit toernooi net zo graag winnen als elk ander toernooi. Ik voel me goed en heb er vertrouwen in.”

Wel merkt Scheffler dat de ogen sinds zijn zege bij de Masters steeds meer op hem gericht zijn. „Er zijn meer mensen die op me letten en wat van me willen. Maar ik probeer in mijn eigen kleine bubbel te blijven. Strijden en uiteindelijk golftoernooien winnen is het leukst. Hoe meer zenuwen je voelt, hoe leuker het is”, lacht hij.

Het PGA Championship wordt tussen 19 en 22 mei afgewerkt in Tulsa, Oklahoma.

Miami Heat neemt leiding in finale Eastern Conference NBA

07.20 uur: De basketballers van Miami Heat hebben in de play-offs van de NBA de leiding genomen in de finale van de Eastern Conference. Heat was in de eigen FTX Arena in Florida met 118-107 te sterk voor Boston Celtics.

De ploeg uit Miami noteerde in drie van de vier kwarten minder punten en maakte het verschil in het derde kwart (39-14). Halverwege leidden de Celtics nog met 62-54.

Jimmy Butler had met 41 punten een belangrijk aandeel in de zege van Heat. „MVP Butler deed zijn ding. Hij heeft ons op sleeptouw genomen. Tijdens de serie hebben we ook andere jongens nodig die opstaan om Jimmy te helpen”, zei ploeggenoot Tyler Herro.

Het tweede duel van de best-of-seven-serie is donderdag ook in Miami, waarna er twee duels in Boston volgen. De winnaar van de Eastern Conference neemt het in de NBA Finals op tegen de winnaar van de Western Conference. In het westen staan Dallas Mavericks en Golden State Warriors in de finale.

Miami Heat stond ook in 2020 in de finale. Toen werd er met 4-2 verloren van Los Angeles Lakers. De laatste NBA-titel voor Heat dateert van 2013.

