Overzicht: Sportwereld in actie, Hamilton nog vol met emotie

Lewis Hamilton Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De gewelddadige dood van George Floyd vorige week in Minneapolis laat ook de sportwereld niet onbetuigd. Aan de door de internationale muziekindustrie in het leven geroepen actie ’Blackout Tuesday’ doen tal van sporters, clubs en bonden mee, terwijl vele prominenten zich via oproepen, statements, demonstraties en protesten openlijk afkeren van het racistische politiegeweld in de Verenigde Staten.