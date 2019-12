Badr Hari bevestigt letsel aan enkelband: ’Ik kom terug’

„Het personeel van het Acibadem International Medical Center heeft mij bevestigd dat er schade aan mijn enkelband is”, schrijft Hari maandagmiddag op zijn Instagram-account. „Na een paar weken rust en de daaropvolgende revalidatie zal ik terugkomen om mijn komende doelstellingen te bereiken”, aldus Hari.

Badr Hari heeft enkelbandletsel. Ⓒ Instagram Badr Hari

Miljoenen mensen zaten zaterdagavond op het puntje van hun stoel tijdens het wereldtitelgevecht in het Arnhemse Gelredome. De spanning in de huiskamers, kroegen, restaurants en uiteraard in het met ruim 30.000 toeschouwers gevulde stadion was om te snijden. Totdat Hari - die voor stond op punten - in de derde ronde plotseling niet meer kon opstaan vanwege een (enkel)blessure. Nadat hij Verhoeven probeerde aan te vallen met een hoge trap, gleed hij uit en blesseerde hij zich. Vloekend en tierend staakte de huilende Marokkaan de strijd. Weg titeldroom.

Hoewel Verhoeven in het bezit van de kampioensgordel in het zwaargewicht blijft en met 2-0 voor staat in onderlinge ontmoetingen, kende het Gevecht van het Jaar uiteindelijk vooral verliezers. Verhoeven was teleurgesteld omdat hij – in zijn ogen onnodig – tweemaal tegen het canvas was gegaan en daardoor zijn criticasters niet de mond heeft kunnen snoeren; Hari baalde van zijn blessure; en voor het publiek bleef de gewenste knock-out uit.