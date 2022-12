LIVE Depay zet Oranje op voorsprong na heerlijke aanval

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Het Nederlands elftal hoopt zich zaterdag bij het wereldkampioenschap in Qatar voor de kwartfinales te plaatsen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal is om 16.00 uur (Nederlandse tijd) in het Khalifa International-stadion begonnen aan het treffen met de Verenigde Staten.