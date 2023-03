Premium Het beste van De Telegraaf

Nigeriaan parel in de Champions League Gemaskerde Napoli-spits Victor Osimhen verkocht als kind water op straat

Door Maarten van Aalderen Kopieer naar clipboard

Victor Osimhen. Ⓒ Getty Images

NAPELS - De opmars van Napoli in het Europese kampioenenbal heeft twee gezichten. Naast de Georgische dribbelkoning Khivicha Kvaratskhelia is dat Victor James Osimhen, de topscorer in Stadio Diego Armando Maradona. De 24-jarige Nigeriaan is met zijn vaak opvallende kapsels en zwarte gezichtsmasker hét grote idool in Napels.