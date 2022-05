Oranje present op Deaflympics: ‘Droom van alle spelers komt uit’

Rennen en race op luchthaven Sao Paulo

,,Ook het Nederlands team, samen met de andere sporters (judoka’s, atlete, wielrenner), ontkwam natuurlijk niet aan de chaos op Schiphol. Door de staking bij het bagagepersoneel brachten we uren op de luchthaven door.

Tijd om nog even een prachtige foto te maken van onze selectie en alle sporters, waarna we met de KLM rechtstreeks naar Sao Paulo vlogen. Aan boord ook enkele supporters en deelnemers aan de Deaflympics uit Polen. Geweldig om te zien hoe we allemaal één missie hebben: meedoen aan dit enorme evenement voor topsporters die doof zijn of ernstige gehoorbeperkingen hebben.

Braziliaans ontbijtje

In Sao Paulo moesten we een overstap doen en dat was door het late vertrek uit Amsterdam rennen en racen. We hebben op het nippertje de vlucht nnaar Caxias do Sul gehaald.

Tja, en daar was het volgende probleem, want waar wij voetbalschoenen en ballen meenemen, heeft een wielrenner zijn fiets nodig. En die was er niet. Ook weer met uren vertraging in het hotel aangekomen, maar één nacht goed geslapen en een heerlijk Braziliaans ontbijtje en dan zijn alle zorgen weer vergeten.

De selectie voor vertrek op Schiphol.

Op het sportcomplex hebben we onze accreditaties opgehaald en een aantal spelers moest een audiogram (gehoortest, red.) doen. Daarna de eerste looptraining.

In het weekeinde hebben we serieus getraind onder leiding van onze bondscoach John Retel Helmrich, met wie we ons ook hebben gekwalificeerd voor de Deaflympics. Zondag hebben we de teambespreking gehad voor onze eerste wedstrijd en iedereen is er klaar voor.

Bij de openingsceremonie was onze voetbalploeg niet aanwezig, omdat wij de volgende ochtend al moesten aantreden. Die wedstrijd is uiteindelijk verplaatst naar de middag (Braziliaanse tijd). Toch was ruim drie uur doorbrengen bij de openingsceremonie niet de beste voorbereiding voor onze voetbalploeg. We hebben vanuit het hotel gekeken naar de live-uitzending en die was prachtig.

Droom van iedere speler

Dit is onze droom, de droom van iedere speler van NDE (Nederlands Doven Elftal). We prijzen ons rijk dat het ons is gelukt met de steun van velen om hier te komen en we gaan proberen er elke dag van te genieten.

De tactische bespreking.

We zijn als ploeg een opvallende verschijning hier, want niemand heeft een outfit zoals wij. Naast onze toch al opvallende oranje-tenues en pakken, dragen alle spelers en de coaches elke dag een hoodie met een gigantische Hollandse leeuw op de voorkant.

Het wordt nu zaak dat die leeuw gaat brullen op het voetbalveld!’’