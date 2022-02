Bild: ’UEFA verbant Spartak Moskou uit Europa League’

De eerste ontmoeting tussen de clubs is op 10 maart in Duitsland. Door maatregelen van de Duitse regering naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne is het voor de Russen nauwelijks mogelijk naar Leipzig te reizen. De tweede ontmoeting zou, indien nog gespeeld, op neutraal terrein moeten plaatsvinden.

De UEFA heeft het bericht nog niet bevestigd. Leipzig liet al wel weten ervan uit te gaan dat de tweestrijd wordt afgelast.