Serie A start campagne met apen tegen racisme

De schilderijen zijn gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Simone Fugazzotto. Bijna al zijn werk omvat tekeningen van chimpansees. Hij zei dat hij het idee voor de schilderijen kreeg nadat de Senegalese verdediger Kalidou Koulibaly vorig seizoen doelwit was van racisme tijdens het duel met Internazionale.

„Waarom niet stoppen met het censureren van het woord aap in het voetbal, maar het concept omdraaien en in plaats daarvan zeggen dat we uiteindelijk allemaal apen zijn? Het belangrijkste is om een concept van gelijkheid en broederschap te krijgen”, aldus de kunstenaar. „Ik heb voor apen gekozen als metafoor voor mensen, omdat het niet uitmaakt welke huidskleur je hebt.”

Het Italiaanse voetbal heeft al lange tijd te maken met racisme.