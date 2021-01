Koeman mist Dest in bekerduel, maar heeft Messi terug: ’Hij is fris’

De Argentijnse ster miste vanwege een schorsing de afgelopen twee duels. Zonder Messi, die rood kreeg in de verloren finale van het toernooi om de Spaanse Supercup tegen Athletic, won Barcelona in de beker na verlenging bij Cornella en zondag in de competitie bij Elche: twee keer 2-0. „Leo is fris en voelt zich goed”, zei trainer Ronald Koeman.

De Nederlander kan tegen Rayo Vallecano geen beroep doen op Sergiño Dest. De oud-Ajacied heeft nog steeds last van de spierblessure die hem de laatste twee duels aan de kant hield. Koeman mist ook de al langer geblesseerde Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Ansu Fati en Sergi Roberto.

Frenkie de Jong, die tegen Elche weer trefzeker was, maakt wel deel uit van de selectie. De international van Oranje maakte dit seizoen in de Spaanse competitie drie doelpunten.