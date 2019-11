Indrukwekkend optreden Van Gerwen

De 30-jarige Nederlander rekende in Wolverhampton met indrukwekkend darts met Bob Ross, die hem tijdens het EK nog een hak had gezet. Onder meer dankzij een gemiddelde van 111.38 won Van Gerwen met 5-2 in legs.

Van Gerwen was op voorhand al zeker van een plek in de volgende ronde. Dankzij zijn overtuigende overwinning heeft hij ook de groepswinst te pakken. De drievoudig wereldkampioen treft nu Ian White. Van Gerwen zette in zijn andere groepsduels Jim Williams en Adrian Lewis opzij.

