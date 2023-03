Acht duels schorsing NBA-ster Ja Morant na incidenten met wapen en stripclub-foto’s

Morant kwam begin deze maand in opspraak nadat hij op Instagram in een live-video plotseling een wapen toonde. Ook werden er beelden gevonden waarop hij te zien was in een stripclub. Morant zou er naar verluidt een fooi van 50.000 euro gegeven hebben. De 23-jarige Amerikaan kwam er echter zonder gerechtelijk onderzoek vanaf omdat hij niets deed wat verboden is in Amerika.

Toch was zijn team Memphis Grizzlies niet blij met de hele situatie. Het hield de NBA-ster dan ook enkele wedstrijden aan de kant. Morant zei in een verklaring de gedwongen rustperiode te zullen gebruiken om „hulp te zoeken” en dat heeft hij nu ook gedaan.

Hulp zoeken

De Amerikaan heeft hulp gezocht voor wat hij in een verklaring omschreef als „een behoefte om hulp te krijgen en te werken aan betere methoden om met stress en mijn algehele welzijn om te gaan.”

Morant, al even een van de smaakmakers van de NBA en recent nog meespelend in de All-Star Game, strijdt met zijn team nog volop voor een plekje in de play-offs.

Schorsing

De NBA zelf heeft hem intussen een schorsing van acht duels opgelegd. De NBA gaf aan dat het gedrag van Morant „schadelijk is voor de competitie.” De schorsing werkt met terugwerkende kracht en zonder doorbetaling van zijn salaris.

De 23-jarige Morant verliest zo een pak inkomsten, maar kan wel snel opnieuw meespelen bij Memphis. De club hield hem de voorbije vijf wedstrijden al aan de zijlijn, waardoor hij nog slechts drie duels mist. Komende maandag kan hij in de thuiswedstrijd tegen Dallas opnieuw aansluiten.