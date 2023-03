NBA-ster Ja Morant in therapie na incidenten met wapen en stripclub-foto’s

Hij kwam in eerste instantie in de problemen, toen bleek dat hij op Instagram Live te zien was met een wapen in een nachtclub in Denver. De vraag was of hij deze ook zelf had meegenomen de club in. Dat bleek niet te bewijzen, waardoor hij een dreigende schorsing van 50 NBA-wedstrijden wist te ontlopen.

Niet veel later kwamen er ook nog beelden vrij van Morant die het - 48 uur voor het zwaaien met het wapen - in een stripclub er eens flink van neemt. Zo zou hij alleen al voor 50.000 dollar aan fooi hebben gegeven. ’Hij dribbelde en kwijlde over een stripper heen’, zo omschrijft NY Post het incident. ,,Heel de kamer lag vol met geld. Het duurde eeuwig voordat we het allemaal geteld hadden”, zo zou de ene stripper tegen de ander gezegd hebben.

De NY Post vertelt er nog meer over: ,,Het duurde 80 minuten nadat hij met de Grizzlies was geland in Denver, voordat hij via een VIP-kamer in de stripclub terechtkwam, de Shotgun Willies.” Hij betaalde 900 dollar voor drie uur voor deze ruimte. ,,Hij was daar om te feesten en wilde wat vrouwen in die kamer. De muziek was heel, heel erg gangster.”

Morant heeft hulp gezocht voor wat hij in een verklaring omschreef als ’een behoefte om hulp te krijgen en te werken aan betere methoden om met stress en mijn algehele welzijn om te gaan’. Wanneer hij daadwerkelijk terugkeert bij het team, is nog onbekend.