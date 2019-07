Herbeleef kwalificatie Verstappen op Silverstone

Verstappen gaf weinig toe op de snelste coureur van het veld, Valtteri Bottas. De Fin veroverde in zijn Mercedes poleposition in een baanrecord van 1.25,093. Verstappen was 0,183 seconde langzamer. Bottas troefde de Engelse publieksheld Lewis Hamilton enigszins verrassend af. De vijfvoudig wereldkampioen joeg op zijn zevende pole op Silverstone, maar hij kwam net te kort op Bottas. Het verschil bedroeg 0,006 seconde. De Monegask Charles Leclerc noteerde de derde tijd in zijn Ferrari.

Bekijk ook: Verstappen richt vizier op de toekomst