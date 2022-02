Melissa Peperkamp knap zesde in finale Big Air

De 17-jarige snowboardster zette in Beijing twee beste scores neer van 72,00 en 69,75 punten, waarmee ze uitkwam op een totaal van 141,75. Peperkamp deed het daarmee een stuk beter dan een dag eerder, toen ze zich met een score van 128,25 als nummer 11 voor de eindstrijd kwalificeerde.

Het goud ging naar de Oostenrijkse Anna Gasser, die dankzij een uitstekende laatste sprong 185,50 noteerde. De Nieuw-Zeelandse Zoi Sadowski Synnott, eerder winnares van goud op slopestyle, moest zich nu tevreden stellen met zilver (177,00). Kokomo Murase uit Japan werd derde (171,50).

Peperkamp deed eerder deze week op de Spelen ook mee aan het onderdeel slopestyle. De Zelhemse eindigde in de kwalificatie als dertiende en liep daarmee een plek in de finale net mis.

Later op dinsdag is Nederland ook bij het mannentoernooi vertegenwoordigd in de finale van de Big Air. Niek van der Velden plaatste zich, net als Peperkamp, in de halve finale als nummer 11 voor de eindstrijd.